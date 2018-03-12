Menemen Belediyespor mutlu döndü – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    mutlu döndü

    Menemen Belediyespor mutlu döndü

    TFF 2'nci Lig 'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta takipçisi Hatayspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini koruyan , evine mutlu döndü. Teknik direktör , zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Liderliği sezon sonuna kadar bırakmaya niyetimiz yok" dedi.

    Maçın son dakikalarında Hatayspor'un direncinin kırıldığını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Son bölümde önemli fırsatlar yakaladık. Hatay'dan galibiyetle de dönebilirdik. Ancak kazanamasak da kaybetmedik" diye konuştu.

    Ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan , "Artık dönüm maçları oynayacağız. Üst sıralardaki rakiplerimizin çoğuyla karşılaştık. Artık alt sıralarda yer alan ekiplerle oynayacağız. Fikstürümüz biraz daha kolay görünse de maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Çok dikkatli olup ciddiyeti elden bırakmayacağız. İlk 4 takım zirve için kıyasıya çekişiyor. Sezon sonunu iple çekiyoruz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.
    58 puanla zirvede olan sarı-lacivertliler, 18 Mart Pazar günü Tokatspor ile evinde kozlarını paylaşacak.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:45
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