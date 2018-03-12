Menemen Belediyespor mutlu döndü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren maçta takipçisi Hatayspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp 2 puan farkla liderliğini koruyan Menemen Belediyespor, evine mutlu döndü. Teknik direktör Suat Kaya, zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Liderliği sezon sonuna kadar bırakmaya niyetimiz yok" dedi.
Maçın son dakikalarında Hatayspor'un direncinin kırıldığını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Son bölümde önemli fırsatlar yakaladık. Hatay'dan galibiyetle de dönebilirdik. Ancak kazanamasak da kaybetmedik" diye konuştu.
Ligin bitimine 8 hafta kaldığını hatırlatan Suat Kaya, "Artık dönüm maçları oynayacağız. Üst sıralardaki rakiplerimizin çoğuyla karşılaştık. Artık alt sıralarda yer alan ekiplerle oynayacağız. Fikstürümüz biraz daha kolay görünse de maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Çok dikkatli olup ciddiyeti elden bırakmayacağız. İlk 4 takım zirve için kıyasıya çekişiyor. Sezon sonunu iple çekiyoruz. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.
58 puanla zirvede olan sarı-lacivertliler, 18 Mart Pazar günü Tokatspor ile evinde kozlarını paylaşacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
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Zafere mecburuz
Toplam 1
Yorum
migros Ortada futbolun f si yok hakeme sarıyor ona buna yürüyor utanıyoruz senden fb li olarak.defol git biran önce.Başarı falanda istemiyoruz send
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Atiba’ya özel teşekkür
Toplam 4
Yorum
Pençe Rüyanda görürsün sen onu sevgili renkli kardeşim :) Daha en az 2 yıl oynar ve oynayacak.
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Beşiktaş'tan transfer harekatı!
Toplam 2
Yorum
Berk Transferler ya çok yaşlı yada çok genç Monaco dan tecrübeli scout transfer edilsin operasyonu o yapsın 50 yıl öncenin yöntemlerini bırakın
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