Lider tam gaz – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    tam gaz

    Lider tam gaz

    Manisa , Erbaaspor’u Abdurrahman ve İsmail’in golleriyle geçip puanını 59’a çıkardı. bu sonuçla en yakın takipçisi ’ya 12 puan fark attı.

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa koşan Manisa , Erbaaspor'u eli boş yolladı: 2-0. Yeşil -beya zlıla r 40'da Abdurrahman'ın. 86'da da İsmail'in , attığı gollerle Erbaaspor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Ege temsilcisi, en yakın rakibi 'nın 12 puan önünde zirvedeki yerini sağlama aldı. 40'ıncı dakikada Umut'un ortasından Erbaaspor savunmasından seken topu önünde bulan Abdurrahman düzgün bir vuruşla golü attı: 1-0. 86'da Ali'nin pasında topu iyi kontrol eden İsmail Köse yerden bir vuruşla karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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