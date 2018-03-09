Sakaryaspor kahvaltıda bir araya geldi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Sakaryaspor kahvaltıda bir araya geldi

    Sakaryaspor kahvaltıda bir araya geldi

    Başkanı , hedeften şaşma olmadığını belirterek, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Nazilli maçını alacağız, finalde de ile oynayıp, hak ettiğimiz yerde olacağız” dedi.

    Serdivan'da faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi olan Hakan Aydeniz, Sakaryaspor futbolcuları ve teknik heyete kahvaltı programı düzenledi.

    Hoş sohbet eşliğinde geçen programda Başkanı yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa maçında aldığımız galibiyetle moral depoladık. Yüzdük yüzdük kuyruğunun başına kadar geldik. Bu iş ya olacak ya olacak. Biz inanıyoruz, inancımızdan da hiçbir zaman vazgeçmedik. Çok inandık, çok istedik ve başardık. Futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi, en az bu saydığım unsurlar kadar basınımızda bu işi isterse neden olmasın? Bu ligde hedefimize ulaşacağız. Çok şükür maddi sıkıntımız yok, sakat futbolcumuz yok, cezalımız var ama alternatiflerimiz de var. İnşallah Pazar günü Nazilli'den 3 puanla döneceğiz. Nazilli bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı kazanacağız. Nazilliyi geçip, yarı final olarak gördüğümüz Altay maçını da kazanacağız. Allahın izniyle ligin finalini de maçını da kazanarak ligi hedeflediğimiz gibi şampiyon olarak kapatırız" diye konuştu.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:42
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