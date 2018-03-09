Sakaryaspor kahvaltıda bir araya geldi
Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses, hedeften şaşma olmadığını belirterek, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Nazilli maçını alacağız, finalde de Konyaspor ile oynayıp, hak ettiğimiz yerde olacağız” dedi.
Hoş sohbet eşliğinde geçen programda Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa maçında aldığımız galibiyetle moral depoladık. Yüzdük yüzdük kuyruğunun başına kadar geldik. Bu iş ya olacak ya olacak. Biz inanıyoruz, inancımızdan da hiçbir zaman vazgeçmedik. Çok inandık, çok istedik ve başardık. Futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi, en az bu saydığım unsurlar kadar basınımızda bu işi isterse neden olmasın? Bu ligde hedefimize ulaşacağız. Çok şükür maddi sıkıntımız yok, sakat futbolcumuz yok, cezalımız var ama alternatiflerimiz de var. İnşallah Pazar günü Nazilli'den 3 puanla döneceğiz. Nazilli bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı kazanacağız. Nazilliyi geçip, yarı final olarak gördüğümüz Altay maçını da kazanacağız. Allahın izniyle ligin finalini de Konyaspor maçını da kazanarak ligi hedeflediğimiz gibi şampiyon olarak kapatırız" diye konuştu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:42
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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