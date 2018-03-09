Karşıyaka hesap soruyor

KARŞIYAKA'da olağanüstü kongrede göreve geldikten sonra geçen 1.5 aylık süreçteki icraatlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen yönetim, eski Başkan Mutlu Altuğ'dan dönemindeki kulüple yasal bağı bulunmayan çalışanlar, SGK yapılandırılmasının bozulması ve Dustin Hogue transferi gibi konulardan savunma istendiğini duyurdu. Kulüp binasındaki toplantıya Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan ve Tenis Şube Başkanı Rıfat Tekbaş katıldı. Başkan Büyükkarcı, "Aklın almayacağı işler yapılmış. Eski kulüp başkanına yazı yazdık ve savunma hakkı verdik. 50 bin dolar bonservisi, 320 bin dolar kontratı olan Dustin Hogue davası var. 1 dakika forma giymeden gitti. Bu parayı pazarlıkla 130 bin dolara indirdik ama bu olay kanımıza dokunuyor. Futbolda 100 bin TL ödemedikleri için devrede 2 önemli oyuncu gitti. Şevket Pehlivan olayı var. Davalık olunan forma tedarikçisi var. Bir içecek firmasından alınan parayla ilgili ortada gözükmeyen rakamlar var. Bozulan SGK yapılanması var. Vergiyle ilgili yapılan yanlışlar var" dedi.



Kulüple sözleşmesi, SGK girişi olmayıp yüksek ücret alan 10 kişiyle yollarını ayırdıklarını belirten Gökhan Şensan, "Sözleşmeleri ortaya çıkmadı. Murat Şamil Şen, kulübün CEO'su sıfatıyla çok çeşitli insanlarla görüşme yapmış. Aylin Arslan hanımı hiç görmedik. Sözleşmesi yok, kulüpten çeşitli yollardan paralar almış. Tesislerde kendi maaşına kendi zam yapmış, yetkisi olmadığı halde kendine şoför ve personel aldırmış, sahte antetli kağıt ve sahte kayıt numaralarıyla sözleşmeler yapmış Tunç Kökbuğur çalışıyordu. Mutlu Altuğ konusu çok kolay kapanacak gibi durmuyor. Dün akşam itibarıyla cevap verme süresi doldu. Ya tatmin edici cevap verecek ya tazmin edecek ya da kulübün dinamiklerini kanuni yollarla harekete geçireceğiz. Sadece dernek olarak kınamayla kalmayıp mahkeme yoluna da gidebiliriz. Kulübün icra dosyalarını 1.5 aydır geçmiş yönetimdeki Onur Keleş'ten alamadık. Dün akşam kendisini azletme kararı alıp 35 dosyanın bir kısmını alabildik" diye konuştu.



10 MİLYON TL BORÇ KAPANDI

KARŞIYAKA yönetimi, göreve geldikten sonra 1.5 aylık süreçte 10 milyon 112 bin 632 TL borç kapattıklarını açıkladı. Dönemlerinde kulübe Spor Toto ve Basketbol Federasyonu'ndan 2 milyon, Folkart Yapı'dan 2 milyon 400 bin, Yaşar Holding'ten ise 2 milyon 100 bin TL para girişi olduğunu söyleyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Yönetimimiz cebinden 1 milyon TL kaynak oluşturdu. Folkart ve Yaşar'dan gelen paralar güvenin eseri. Bu iki firmanın katkısıyla 6 milyon TL borç ödedik. Süresi dolan 18 puan silme cezasından büyük uğraşlarla kurtulduk. Toplam 4.5 milyon TL tutan cari alacak dosyasıyla anlaştık. Mevcut futbolculara 450 bin TL alacak, 170 bin TL prim ödemesi yaptık. Teknik heyet ve personelin bizim dönemimizden alacağı yok. Eski alacaklarından ödemeye başladık" dedi.



Kongreden yetkisi alınan futbolun ve basketbolun yarışmacı haklarının devri konusunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Şensan, "Talip olan firmalar borç tablosunu net olarak görmek istiyor. Kulüpte çok düzgün bir muhasebe tutulmadığı için tabloyu netleştirmeye, borçları azaltmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada şirketleşme konusunu, 'Kongrede talip oldunuz hadi devredin' diye baskı unsuru olarak kullanmaya çalışanlar var ama biz doğruları yapmaya çalışıyoruz. Folkart ve Yaşar gruplarıyla her an temas halindeyiz. Desteklerini alıyoruz. Aramızda karşılıklı güven var. Yönetime sportif konuların dışında şirketleşme ve kulüp mali yapısının düzeltilmesi için geldik. Bu süreçte bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA UMUDUMUZ VAR"

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başında 6 puanı silinen, üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattından kurtulamayan transfer yasaklısı futbol takımıyla ilgili umutlarını koruduklarını söyledi.



"Genel kurulda verdiğimiz sözlerin hepsini tutuyoruz. Enkaz edebiyatı yapmıyoruz" diyen Büyükkarcı, "Futbol takımımızın başına çok iyi bir hoca getirdik. Futbolcularımız paralarını alıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. İşimiz kolay değil ama matematiksel umudumuz var. Maçlardan önce çok ciddi primler telaffuz ediyoruz. Kurtuluş tek kıvılcıma bakar. Basketbolda takım olma sıkıntımız vardı. Hem futbol hem basketbolda kalan maçlarda itici gücümüz olan taraftarımıza da çok büyük iş düşüyor. Birkaç yıl sonra hem futbol hem de basketbolda çok farklı konumda olacağımız görülecek" dedi.



YENİ YAPILANMA

FUTBOL takımıyla ilgili yeni yapılanmanın startını şimdiden verdiklerini söyleyen Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Ürettiğimiz kadar oyuncunun sahaya çıkmasını planlıyoruz. Altyapı tesislerini olduğu gibi elden geçiriyoruz. Kalacak yerleri, kamp merkezini düzenliyoruz. Şimdiden U17-18-19 yaş grubuna 38 futbolcu getirdik. Profesyonel yaptığımız Doğukan gibi Türkiye çapından tespit ettiğimiz yeni yetenekli gençleri de kulübe kazandıracağız. Karşıyaka Belediyesi'nin katkısıyla 4 tane yeni spor okulu açacak saha kiraladık. Futbolda çok az bir sayı olan 269 spor okulu öğrencimiz var ve 60 TL gibi komik bir rakamla eğitim görüyorlar. Mümkün olan en modern imkan ve ekipmanları sunup yeni sahalar, yenilenen tesislerle altyapı yapılanmasına gideceğiz. Kulüpte bütün şubeler artık kendi SGK ve vergi borçlarını ödeyecek" diye konuştu.



ACI TABLO

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübün futbol, basketbol, voleybol, tenis, yelken bütün branşlarda spor okulları dahil 1779 sporcusunun olduğunu söyledi. "Bu bizim için, 400 bin kişilik Karşıyaka için çok az bir rakam" diyen Büyükkarcı, "Hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Sporcu havuzu yaratamazsanız altyapıdan gelecek sporcular tesadüf olur. Örnekköy'deki tenis kortlarına talibiz. Voleybol salonumuz 15 Mart'ta bitecek. Basketbolda Çiğli Tesisleri'ndeki salonlarımızı yeniliyoruz. Çeşme'de kort arıyoruz. Yelkende de projelerimiz var. Mavişehir'de kortlarımızda 160 tenisçi, Yalı'daki tesislerimizde 97 yelkencimiz var. Bu rakamlar 105 yıllık kulüp için komik rakamlar" ifadelerini kullandı.