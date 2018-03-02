Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'da hedef 3 puan

    Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan

    ’da , Sakaryaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

    2. Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren , ligin 25. haftasında pazar günü saat 14.30'da Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-yeşilliler, bu zorlu karşılaşma için bugün hava yolu ile İstanbul'a ve oradan da kara yoluyla Sakarya'ya geçecek. Sakarya maçının hazırlıklarını burada tamamlayarak kampa girecek olan sarı-yeşilli takımın hocası , Sakaryaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

    Diğer takımlar için ligin devam ettiğini ve kendileri için 10 tane final maçı kaldığını belirten Taşyürek, "Bizim artık her maçımız final olacak, bu gözle bakıyoruz. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir takımın 7 mağlubiyeti var yani 10 mağlubiyet olursa şampiyon olamazsınız. Şuanda oynayacağımız takım kim, pozisyonu ne, yenersek devre dışı kalır, son şansıdır falan hiç umurumuzda değil. Biz önümüze bakıyoruz, her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Buradaki amacımız da o. Çünkü Şanlıurfaspor camiası, küllerinden doğmuş bir camiadır. Bu maçı alıp, 1-2 maç daha kazandığımız zaman camia olarak geri kalanını tamamlarız diye düşünüyorum. Kendime, ekibime, takımıma güveniyorum. İnşallah bizden isteneni, bu takımı hedefine götürmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kazanmaya gidiyoruz, taraftarlarımız bizden dualarını esirgemesinler" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:09
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