Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan
Şanlıurfaspor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, Sakaryaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
Diğer takımlar için ligin devam ettiğini ve kendileri için 10 tane final maçı kaldığını belirten Taşyürek, "Bizim artık her maçımız final olacak, bu gözle bakıyoruz. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir takımın 7 mağlubiyeti var yani 10 mağlubiyet olursa şampiyon olamazsınız. Şuanda oynayacağımız takım kim, pozisyonu ne, yenersek devre dışı kalır, son şansıdır falan hiç umurumuzda değil. Biz önümüze bakıyoruz, her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Buradaki amacımız da o. Çünkü Şanlıurfaspor camiası, küllerinden doğmuş bir camiadır. Bu maçı alıp, 1-2 maç daha kazandığımız zaman camia olarak geri kalanını tamamlarız diye düşünüyorum. Kendime, ekibime, takımıma güveniyorum. İnşallah bizden isteneni, bu takımı hedefine götürmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Kazanmaya gidiyoruz, taraftarlarımız bizden dualarını esirgemesinler" diye konuştu.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:09
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Şanlıurfaspor'da hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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