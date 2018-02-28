Bucaspor'un gücü zirvedekilere yetmedi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'un gücü zirvedekilere yetmedi

    <a href="/index/bucaspor?id=a96d1445-0350-4276-b206-7d098a4873ee" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'un gücü zirvedekilere yetmedi

    2'nci Lig 'ta pazar günü Play-Off potasında yer alan İnegölspor'u konuk edecek , bu sezon zirve hesapları yapan takımlardan hiç puan alamadı.

    Sarı-lacivertliler şu an ilk 5 sırada yer alan , Hatayspor, , ve İnegölspor'a yenilerek taraftarını üzdü. Fırtına, lider 'a deplasmanda 5-1 kaybederken, ikinci Hatayspor'a iki maçta da diş geçiremedi.

    Hatayspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. , üçüncü basamaktaki 'a deplasmanda, dördüncü 'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'un gücü zirvedekilere yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN