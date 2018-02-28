Sarı-lacivertliler şu an ilk 5 sırada yer alan Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve İnegölspor'a yenilerek taraftarını üzdü. Fırtına, lider Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 kaybederken, ikinci Hatayspor'a iki maçta da diş geçiremedi.



Hatayspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Bucaspor, üçüncü basamaktaki Afjet Afyonspor'a deplasmanda, dördüncü Sivas Belediyespor'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi.