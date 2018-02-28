Bucaspor'un gücü zirvedekilere yetmedi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Play-Off potasında yer alan İnegölspor'u konuk edecek Bucaspor, bu sezon zirve hesapları yapan takımlardan hiç puan alamadı.
Sarı-lacivertliler şu an ilk 5 sırada yer alan Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve İnegölspor'a yenilerek taraftarını üzdü. Fırtına, lider Menemen Belediyespor'a deplasmanda 5-1 kaybederken, ikinci Hatayspor'a iki maçta da diş geçiremedi.
Hatayspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen sarı-lacivertliler, dış sahadaki karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Bucaspor, üçüncü basamaktaki Afjet Afyonspor'a deplasmanda, dördüncü Sivas Belediyespor'a da taraftarının önünde 1-0 yenildi. İzmir ekibi bu haftaki rakibi İnegölspor'a yine aynı skorla mağlup oldu. Teknik Direktör Aytekin Sümbül, İnegölspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi ve taraftardan destek istedi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:38
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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