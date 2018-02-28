Amed Sportif’de Kocaeli hazırlıkları
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Kocaeil Birlikspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Talaytepe Tesisleri Şehmus Özer Tesislerinde devam eden hazırlıklar, antrenör İbrahim Cezayir yönetiminde sürüyor. Bütün futbolcuların yer aldığı idmanda, çalışma, krosla başladı. Kros çalışmasının ardından kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Amed Sportif Faaliyetler, daha sonra yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, Kocaeli Birlikspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
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