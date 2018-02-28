Amed Sportif’de Kocaeli hazırlıkları – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Amed Sportif’de hazırlıkları

    Amed Sportif’de Kocaeli hazırlıkları

    2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından ’de maçı hazırlıkları devam ediyor.

    Eyüpspor'u evinde mağlup ederek, kötü gidişe son veren yeşil kırmızılı beyazlı takımda, deplasmanda oynanacak olan maçı hazırlıkları büyük bir moral ve motivasyonla devam ediyor.

    Talaytepe Tesisleri Şehmus Özer Tesislerinde devam eden hazırlıklar, antrenör İbrahim Cezayir yönetiminde sürüyor. Bütün futbolcuların yer aldığı idmanda, çalışma, krosla başladı. Kros çalışmasının ardından kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleştiren , daha sonra yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, Birlikspor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
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