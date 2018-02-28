Altay'da Taşdemir güven verdi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da Taşdemir güven verdi

    Altay'da Taşdemir güven verdi

    2. Lig lideri 'da teknik direktör , kısa sürede yakaladığı başarılı performansla hem camianın hem de tribünlerin güvenini kazandı.

    Geçen sezon takımı 3. Lig'de Play-Off şampiyonu yapan Cüneyt Biçer'in yerine ilk yarının bitimine 2 hafta kala göreve getirilen genç teknik adam, 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi elde ederek 2.1 puan ortalaması tutturdu. , bu periyotta Pendikspor ve Şanlıurfaspor'a yenilip, Zonguldak Kömürspor'la berabere kalırken, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, , Niğde Belediyespor, Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor'u dize getirdi.

    Geçen sezon Ankaragücü'nü 1. Lig'e çıkararak "Şampiyon hoca" apoletiyle İzmir'e gelen , "Acaba Altay'da da başarılı olur mu?" sorularını ortadan kaldırdı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon ilk kez 4 haftalık galibiyet serisi yakalamasını sağlayan genç çalıştırıcı, bitime 10 hafta kala İzmir ekibini zirveye çıkararak şampiyonluk umutlarını artırdı. Taraftarların sevgisini kazanan başarılı teknik direktörün Altay'la sözleşmesi 2019'da sona erecek.

    Öte yandan Fethiyespor deplasmanına hazırlanan İzmir ekibinde cezalı Atakan ve Fatih ile sakat Hüsamettin forma giyemeyecek.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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