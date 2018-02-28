Altay'da Taşdemir güven verdi

Geçen sezon takımı 3. Lig'de Play-Off şampiyonu yapan Cüneyt Biçer'in yerine ilk yarının bitimine 2 hafta kala göreve getirilen genç teknik adam, 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi elde ederek 2.1 puan ortalaması tutturdu. Altay, bu periyotta Pendikspor ve Şanlıurfaspor'a yenilip, Zonguldak Kömürspor'la berabere kalırken, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor, Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor'u dize getirdi.



Geçen sezon Ankaragücü'nü Spor Toto 1. Lig'e çıkararak "Şampiyon hoca" apoletiyle İzmir'e gelen İsmet Taşdemir, "Acaba Altay'da da başarılı olur mu?" sorularını ortadan kaldırdı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon ilk kez 4 haftalık galibiyet serisi yakalamasını sağlayan genç çalıştırıcı, bitime 10 hafta kala İzmir ekibini zirveye çıkararak şampiyonluk umutlarını artırdı. Taraftarların sevgisini kazanan başarılı teknik direktörün Altay'la sözleşmesi 2019'da sona erecek.



Öte yandan Fethiyespor deplasmanına hazırlanan İzmir ekibinde cezalı Atakan ve Fatih ile sakat Hüsamettin forma giyemeyecek.