Karşıyaka'da sakat futbolcular can sıkıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'da sakat futbolcular can sıkıyor

    Karşıyaka'da sakat futbolcular can sıkıyor

    2'nci Lig 'ta üst üste 4 mağlubiyetle ligde kalma umutlarını azaltan 'da Harun'a menisküs teşhisi konuldu.

    Geçen hafta Pendikspor deplasmanında, dizindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan 21 yaşındaki futbolcunun ameliyat olup olmayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Altyapı ağırlıklı kadrosuyla ligde zor günler yaşayan yeşil-kırmızılılarda kaburgasında kırık meydana gelen Abdülhamit, bu hafta da görev alamayacak.

    Cumartesi günü ligde zirveyi Altay'a kaptıran ve ikinci sıradaki Gümüşhanespor'u seyircisiz maçta ağırlayacak 'da Fatih cezalı duruma düşerken Mahmut ve Battal'ın cezaları ise sona erdi.

    İZMİR İÇİN SAHADA
    Karşıyaka ve Altay, 2'nci Lig 'ta bu hafta hem kendileri hem de birbirleri için önemli maçlara çıkacak. Ligde düşme hattındaki Karşıyaka, cumartesi günü liderliği devralan Altay'ın 2 puan gerisine düşen ikinci Gümüşhanespor'la kendi sahasında karşılaşacak ve mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Altay ise pazar günü Karşıyaka'nın 6 puan önünde, düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiyespor'a konuk olacak ve 4 haftalık galibiyet serisini sürdürerek liderlik koltuğunu korumayı hedefleyecek.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:33
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