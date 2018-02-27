İzmir ekibinin evinde 4-0 kazandığı Konya Anadolu Selçukspor maçında ön libero Atakan ve orta saha oyuncusu Fatih'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi Teknik Direktör İsmet Taşdemir'i sıkıntıya soktu.



Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan orta sahanın tecrübeli ismi Maksut'un da idman eksiği nedeniyle forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Genç teknik adamın tek tesellisi ise İbrahim Akın'ın cezasının sona ermesi oldu. Alternatif isim arayışına giren İsmet Taşdemir, İbrahim Akın ve Ferdi'ye "Hazır olun" mesajı verdi. Altay sezonun ilk yarısında evinde Fethiyespor'u 2-1 yenmişti.