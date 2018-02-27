Altay'da orta saha sıkıntısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor'u yenerek 5'te 5 yapmayı hedefleyen lider Altay'da orta sahada sancı yaşanıyor.
İzmir ekibinin evinde 4-0 kazandığı Konya Anadolu Selçukspor maçında ön libero Atakan ve orta saha oyuncusu Fatih'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi Teknik Direktör İsmet Taşdemir'i sıkıntıya soktu.
Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan orta sahanın tecrübeli ismi Maksut'un da idman eksiği nedeniyle forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Genç teknik adamın tek tesellisi ise İbrahim Akın'ın cezasının sona ermesi oldu. Alternatif isim arayışına giren İsmet Taşdemir, İbrahim Akın ve Ferdi'ye "Hazır olun" mesajı verdi. Altay sezonun ilk yarısında evinde Fethiyespor'u 2-1 yenmişti.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:53
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Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
Boş geçmeyiz Rodallega bir atarsa biz üç atarız 2 atarsa biz altı atarız hesabı ona göre yapsınlar
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
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Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
Altay'da orta saha sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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