Altay'da orta saha sıkıntısı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'da orta saha sıkıntısı

    <a href="/index/altay?id=e6f757e5-c6c7-470f-92d7-6a4c0b194673" class="" rel="tag">Altay</a>'da orta saha sıkıntısı

    2'nci Lig 'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Fethiyespor'u yenerek 5'te 5 yapmayı hedefleyen lider 'da orta sahada sancı yaşanıyor.

    ekibinin evinde 4-0 kazandığı Konya Anadolu Selçukspor maçında ön libero Atakan ve orta saha oyuncusu Fatih'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi Teknik Direktör İsmet Taşdemir'i sıkıntıya soktu.

    Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan orta sahanın tecrübeli ismi Maksut'un da idman eksiği nedeniyle forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Genç teknik adamın tek tesellisi ise 'ın cezasının sona ermesi oldu. Alternatif isim arayışına giren İsmet Taşdemir, ve Ferdi'ye "Hazır olun" mesajı verdi. sezonun ilk yarısında evinde Fethiyespor'u 2-1 yenmişti.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:53
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