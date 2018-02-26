TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın son maçlarında, Şanlıurfaspor sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor'u 3-0, BUGSAŞ Spor ise deplasmanda Hacettepe'yi 2-0'la geçti. Beyaz Grup'ta 48 puana yükselen Altay, liderliği Gümüşhanespor'dan aldı.
Grupta 24. hafta sonunda puan durumu şöyle oluştu:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ALTAY
|24
|14
|6
|4
|46
|24
|22
|48
|2.
|GÜMÜŞHANESPOR
|24
|14
|4
|6
|42
|21
|21
|46
|3.
|ŞANLIURFASPOR
|24
|14
|3
|7
|39
|24
|15
|45
|4.
|HACETTEPE
|24
|11
|9
|4
|36
|18
|18
|42
|5.
|BUGSAŞ SPOR
|24
|12
|6
|6
|40
|25
|15
|42
|6.
|SAKARYASPOR
|24
|11
|8
|5
|37
|26
|11
|41
|7.
|BANDIRMASPOR
|24
|11
|6
|7
|34
|27
|7
|39
|8.
|SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
|24
|10
|5
|9
|32
|32
|0
|35
|9.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|24
|10
|5
|9
|28
|32
|-4
|35
|10.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|24
|8
|9
|7
|28
|33
|-5
|33
|11.
|PENDİKSPOR
|24
|8
|7
|9
|30
|31
|-1
|31
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|7
|7
|10
|19
|25
|-6
|28
|13.
|OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|24
|8
|2
|14
|25
|36
|-11
|26
|14.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|6
|8
|10
|23
|35
|-12
|26
|15.
|FETHİYESPOR
|24
|4
|9
|11
|24
|40
|-16
|21
|16.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|24
|4
|6
|14
|20
|40
|-20
|18
|17.
|KARŞIYAKA
|24
|4
|9
|11
|23
|35
|-12
|15
|18.
|SİLİVRİSPOR
|24
|2
|7
|15
|17
|39
|-22
|13
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:01
-
Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu AYKUT'un kaçıncı hatası . FB 2- Gs -0 ALEX'i çıkarıp Selçuk Şahini aldı 2-2.FB 2 Marsilya 0 ALEX'i çıktı Selçuk girdi 2-2
-
İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Toplam 5
Yorum
ugewewe onyetewewewe osas BENCE AYKUT HOCA Yerine YILMAZ VURAL gelmeli çok yanlış kararlar veriyor VALBUENA gibi bir adamı oynatmayıp AATIF CHEACHOU yu oynatyo bıktık
-
Beşiktaş maçında sol bek onun
Toplam 6
Yorum
alper hakem ofsaytı görürse 3-0 yenilirdiniz yok 2-0 mış mış mış mış da miş miş miş
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