TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta görünüm – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    TFF 2. Lig 'ta görünüm

    TFF 2. Lig <a href="/index/beyaz-grup?id=50417177-656e-403f-9a96-065fc949897a" class="" rel="tag">Beyaz Grup</a>'ta görünüm

    TFF 2. Lig 'ta 24. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

    Haftanın son maçlarında, Şanlıurfaspor sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor'u 3-0, BUGSAŞ Spor ise deplasmanda Hacettepe'yi 2-0'la geçti. 'ta 48 puana yükselen Altay, liderliği Gümüşhanespor'dan aldı.

    Grupta 24. hafta sonunda puan durumu şöyle oluştu:

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. ALTAY 24 14 6 4 46 24 22 48
    2. GÜMÜŞHANESPOR 24 14 4 6 42 21 21 46
    3. ŞANLIURFASPOR 24 14 3 7 39 24 15 45
    4. HACETTEPE 24 11 9 4 36 18 18 42
    5. BUGSAŞ SPOR 24 12 6 6 40 25 15 42
    6. SAKARYASPOR 24 11 8 5 37 26 11 41
    7. BANDIRMASPOR 24 11 6 7 34 27 7 39
    8. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 24 10 5 9 32 32 0 35
    9. NİĞDE BELEDİYESPOR 24 10 5 9 28 32 -4 35
    10. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 24 8 9 7 28 33 -5 33
    11. PENDİKSPOR 24 8 7 9 30 31 -1 31
    12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 24 7 7 10 19 25 -6 28
    13. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 24 8 2 14 25 36 -11 26
    14. KAHRAMANMARAŞSPOR 24 6 8 10 23 35 -12 26
    15. FETHİYESPOR 24 4 9 11 24 40 -16 21
    16. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 24 4 6 14 20 40 -20 18
    17. KARŞIYAKA 24 4 9 11 23 35 -12 15
    18. SİLİVRİSPOR 24 2 7 15 17 39 -22 13

    Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:01
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