Menemen Belediyespor koptu geliyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    koptu geliyor

    Menemen Belediyespor koptu geliyor

    TFF 2. Lig 'ta deplasmanda geriye düştüğü maçta Kastamonuspor 1966'yı 3-1 mağlup eden , zirvede farkı açtı. Şampiyonluk yolunda yarıştığı Afjet Afyonspor'un haftayı beraberlikle bitirmesinin ardından takipçileriyle aradaki puan farkını 4'e çıkaran sarı-lacivertliler önemli bir avantajı eline geçirdi.

    Teknik direktör , Kastamonuspor müsabakasını kar yağışı altında ağır bir zeminde oynadıklarını belirterek, "İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık ve soyunma odasına yenik girdik. Ancak futbolcularımın ikinci 45 dakikalık bölümdeki arzusu bize çok kritik galibiyeti getirdi" diye konuştu.

    Kesinlikle şampiyonluk havasına girmediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Büyük konuşmak için erken. Tüm ipler bizim elimizde. Ancak çok dikkatli olmalıyız. Zorlu maçlara çıkacağız. Önümüzdeki 2 haftada üst sıralardaki önemli rakiplerimiz Keçiörengücü ve Hatayspor'la (D) karşılaşacağız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnanıyorum ki bu sınavlardan da istediğimiz skorları alırız. Amacımız İzmir'e ve ilçemize şampiyonluk kupasını getirmek" açıklamasını yaptı. Öte yandan Kastamonuspor 1966 ağlarını sarsan takımın en gölcü oyuncusu Samed Ali Kaya, 5 hafta sonra sevinç yaşadı. Son olarak 20 Ocak'ta oynanan Kocaeli Birlikspor karşılaşmasında ağları sarsan Samed Ali suskunluğunu bozdu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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