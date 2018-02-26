“Hedefimiz yeni sezonda şampiyon olabilecek bir takım oluşturmak” – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    “Hedefimiz yeni sezonda şampiyon olabilecek bir takım oluşturmak”

    “Hedefimiz yeni sezonda şampiyon olabilecek bir takım oluşturmak”

    1966 Kulüp Başkanı , hedeflerinin yeni sezonda şampiyon olabilecek bir takım oluşturmak olduğunu açıkladı.

    TFF 2. Lig 'ta mücadele eden 1966, sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden 'a 3-1 mağlup oldu.

    Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı , kötü hava şartlarında bir müsabakanın oynandığını, Kastamonuspor 1966 1-0 öndeyken hakemin bir penaltıyı vermediğini ve karşılaşmanın 58. dakikasında 10 kişi kalmanın da oyunun seyrini değiştirdiğini söyledi.

    Arpacıoğlu, "Karşılaşmamız zor hava şartlarında oynandı. Menemen Belediyespor ligin lider takımı. İyi ve güçlü bir takım. Ama bugünkü maçta takımımız büyük mücadele verdi. İlk yarıyı 1-0 galibiyetle bitirdik ancak hakemin penaltımızı vermemesi ve bir oyuncumuza kırmızı kart vermesi üzerine 10 kişi kalmamız oyunun seyrini değiştirdi ve maçın sonunda bizi mağlup duruma düşürdü" diye konuştu.

    Yeni sezonda şampiyon olabilecek bir takım kurmak istediklerini söyleyen Arpacıoğlu, "Bizim bundan sonraki hedefimiz, 2018-2019 sezonunda kadromuza güçlü transferler yaparak şampiyon olabilecek bir takım oluşturmak. Bu sezon da Play-Off hedefimizi sürdürerek, önümüzdeki sezonda takımımızı daha da güçlendirmek için hazırlıklarımıza başladık. Bu süreçte Sayın Belediye Başkanımızın destekleri başta olmak üzere Sayın Valimiz ve Sayın Vekillerimizin destekleri ile Kastamonusporumuzu daha da profesyonel hale getirerek, önümüzdeki sezonda şampiyon olabilecek güçlü bir takım, güçlü bir yönetim ile ligde yerimizi inşallah alacağız. Bu konudaki çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Özellikle taraftarlarımız ve emniyet güçlerimizden, Kastamonusporumuz için daha profesyonel anlamda destek bekliyoruz" dedi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:48
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