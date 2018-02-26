"Çıkışımızı sürdürdüğümüz için sevinçliyiz"

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, geçtiğimiz haftasonu sahasında ağırladığı Sarıyerspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından ligde puanını 46'ya yükselten bordo-beyazlı ekip, 5'inci sırada yer aldı. Sergilediği çıkışla dikkat çeken ve ligde son 10 maçtır yenilmeyen İnegölspor, bu galibiyetin ardından aynı zamanda son 10 maçında 7'nci kez kazanarak da üst sıralara doğru tırmanışına devam etti. İnegölspor, ayrıca sahasında oynadığı son 4 maçtan da galip ayrıldı.



İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, sahalarında kazandıkları 2-1'lik Sarıyer maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Yukarıdaki takımlarla aramızdaki puan farkını azaltmak için uğraşıyoruz. Ondada başarılı oluyoruz sanırım. Yine içeride zor bir maç oynadık. İlk devre futbol adına her şey vardı ama hiç aklımızda olmayan 2 tane sakatlık olunca, takımında ahengi, dengesi de bozuluyor. Böylelikle giden bir sistemde darbe yemiş oluyor. Ama çocuklarımız çok anormal şekilde mücadele ettiler. Oyun anlamında da öyle. Çok güzel bir skorla Sarıyer'i geçtiğimiz için ve yukarıya daha da tırmanışımızı devam ettirdiğimiz için sevinçliyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İleriye daha umutla daha güzel bir şekilde baktığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.