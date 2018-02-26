Bodrumspor'da galibiyet hasreti sürüyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, galibiyet özlemini 7 maça çıkardı.
Son olarak Kocaeli Birlikspor'u deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif, Afjet Afyonspor, Kastamonuspor 1966 ve Keçiörengücü müsabakalarında 3 puan yüzü göremedi. Bu periyotta sadece 3 beraberlik alan Bodrumspor, düşme korkusunu da yaşamaya başladı.
19 puanla düşme hattındaki Tuzlaspor'un averajla üzerinde yer alan Muğla ekibi, bu hafta sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaşacak.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
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Süper Lig'de flaş ayrılık!
Toplam 1
Yorum
TShüseyin Bu şehir bunu unutmaz hoca !!! (anladın sen onu)
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HASAN TARIK ONGUN UN YAN HAKEM OLARAK ÇIKTIĞI FENERBAHÇE MAÇLARI MERCEK ALTINA ALINSIN.
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Herkesi kurtaran adam Quaresma
Toplam 10
Yorum
HAKAN FANATİK FENERBAHÇELİ TARIK ONGUNMU.
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