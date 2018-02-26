Bodrumspor'da galibiyet hasreti sürüyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bodrumspor'da galibiyet hasreti sürüyor

    Bodrumspor'da galibiyet hasreti sürüyor

    2'nci Lig 'ta Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, galibiyet özlemini 7 maça çıkardı.

    Son olarak Birlikspor'u deplasmanda 1-0 yenen yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı Sarıyer, İnegölspor, Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif, Afjet Afyonspor, Kastamonuspor 1966 ve Keçiörengücü müsabakalarında 3 puan yüzü göremedi. Bu periyotta sadece 3 beraberlik alan Bodrumspor, düşme korkusunu da yaşamaya başladı.

    19 puanla düşme hattındaki Tuzlaspor'un averajla üzerinde yer alan Muğla ekibi, bu hafta sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor ile karşılaşacak.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
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