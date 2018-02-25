Hatay takipte – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Hatay takipte

    Hatay takipte

    Tuzlaspor’u konuk eden bordo-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak puanını 52’ye yükseltti

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24'üncü hafta mücadelesinde Hatay, Tuzla'yı ağırladı. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında 12'de Mehmet'le öne geçen Güney ekibi, 14'te Sinan'ın penaltısıyla skoru 2-0'a taşıdı. 34'te bir penaltı daha kazanan bordo-beyazlılar 3-0 üstünlükle soyunma orasına girdi. İkinci yarıda hata yapmayan Hatay, 3-0'lık galibiyetle puanını 52'ye yükseltti ve Menemen'i takibini sürdürdü. Tuzla ise 19 puanda kalarak alttan uzaklaşamadı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    TFF
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