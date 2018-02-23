Nazilli Belediyespor hazır kıta
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü evinde en önemli rakiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, "Son düdük çalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Maça çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Yavuz, "Fethiyespor karşısında 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Takımımız çok hırslı, bu arzu sürdüğü müddetçe sırtımız yere gelmez. Bu kulübü güzel günler bekliyor. Hafta sonunda taraftarımıza bayramı yaşatacağız" şeklinde konuştu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:40
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
Nazilli Belediyespor hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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