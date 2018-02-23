Nazilli Belediyespor hazır kıta – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    hazır kıta

    Nazilli Belediyespor hazır kıta

    2. Lig 'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta pazar günü evinde en önemli rakiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek düşme hattındaki 'da teknik direktör , "Son düdük çalana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

    Maça çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Yavuz, "Fethiyespor karşısında 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Takımımız çok hırslı, bu arzu sürdüğü müddetçe sırtımız yere gelmez. Bu kulübü güzel günler bekliyor. Hafta sonunda taraftarımıza bayramı yaşatacağız" şeklinde konuştu.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:40
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