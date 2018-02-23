Karşıyaka'ya şok ceza – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Karşıyaka'ya şok ceza

    Karşıyaka'ya şok ceza

    2. Lig 'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka'ya, () tarafından 1 maç seyircisiz oynama ve 3 bin TL para cezası verildi.

    Geçen hafta İzmir'de oynanan Hacettepespor maçında taraftarlarının bu sezon 5. kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kaf-Kaf, Pendikspor deplasmanı sonrası evindeki Gümüşhanespor karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak. Öte yandan , geçen haftaki Gençlerbirliği deplasmanında direkt kırmızı kart gören Göztepeli Adama Traore'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, Tire 1922 ise Ankara Demirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:48
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