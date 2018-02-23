Karşıyaka'ya şok ceza

Geçen hafta İzmir'de oynanan Hacettepespor maçında taraftarlarının bu sezon 5. kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kaf-Kaf, Pendikspor deplasmanı sonrası evindeki Gümüşhanespor karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak. Öte yandan PFDK, geçen haftaki Gençlerbirliği deplasmanında direkt kırmızı kart gören Göztepeli Adama Traore'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, Tire 1922 ise Ankara Demirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.