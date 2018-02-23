Karşıyaka'ya şok ceza
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka'ya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç seyircisiz oynama ve 3 bin TL para cezası verildi.
Geçen hafta İzmir'de oynanan Hacettepespor maçında taraftarlarının bu sezon 5. kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kaf-Kaf, Pendikspor deplasmanı sonrası evindeki Gümüşhanespor karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak. Öte yandan PFDK, geçen haftaki Gençlerbirliği deplasmanında direkt kırmızı kart gören Göztepeli Adama Traore'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verirken, Tire 1922 ise Ankara Demirspor maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:48
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Bjk-Fb derbisi 5. kez Çakır'ın
Toplam 7
Yorum
UZMAN ANALİST BJK BAYERN MAÇINDA RAKİBİN İSMİ FENER OLSAYDI ORTALIGI YIKMIŞTINIZ YA HAKEM FENERLİ KIRMIZI VERDİ DİYE
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
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Trabzonspor’da tüm gözler Alanyaspor maçına çevrildi
Toplam 2
Yorum
aydın tam bir fianal havası olur başarılar alanyaspora
Karşıyaka'ya şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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