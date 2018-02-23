Altay'a Selçukspor ikazı

Konya temsilcisinin 2'de 2 yaparak İzmir'e geleceğini ve 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmediğini hatırlatan İsmet Taşdemir, "Atiker Konyaspor'un pilot takımı olan Selçukspor, son haftalarda çıkışa geçti. Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'la oynadığı müsabakalardan galibiyetle ayrılarak iyi bir ekip olduğunu gösterdi. Son 4 haftada sadece 1 gol yediler. Zor bir maç olacak. Biz de iyi bir grafik yakaladık. Kazanacak güçteyiz. Tek hedefimiz 3 puan" dedi.



Öte yandan teknik patron Taşdemir, Gaziemir'deki bir alışveriş merkezinde oyuncularına ve ekibine moral kahvaltısı verdi.



ATAKAN'A MİLLİ DAVET

ALTAY'ın ön liberosu Atakan, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin 23 yaş altı oyuncularından oluşturulacak Milli Takım karmasına davet edildi. Genç futbolcu, 27-28 Şubat tarihlerinde TFF Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilecek iki maçta forma giyecek. Karşılaşmaları A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve genç milli takım antrenörleri izleyecek.