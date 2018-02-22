Performansının ödülünü aldı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Performansının ödülünü aldı

    Performansının ödülünü aldı

    2'nci Lig ekiplerinden 'un devre arasında Fenerbahçe altyapısından kadrosuna kattığı golcü Görkem Bitin, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı.

    'da 5 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, 2. ve 3. Lig Milli Takım Karması'na davet edilerek büyük gurur yaşadı.

    Daha önce U15, U17 ve U18 takımlarında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Görkem, çalışmalaranını aksatmadan sürdüreceğini belirterek, "Nazilli Belediyespor'da ilk kez profesyonel oldum. Bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

    Öte yandan Başkan Özgen Türker, pazar günü evlerinde oynayacakları Fethiyespor maçını kazanacaklarını söyledi.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:35
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