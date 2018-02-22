Performansının ödülünü aldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un devre arasında Fenerbahçe altyapısından kadrosuna kattığı golcü Görkem Bitin, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansın ödülünü aldı.
Nazilli Belediyespor'da 5 maçta 4 gol atıp 1 de asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, 2. ve 3. Lig Milli Takım Karması'na davet edilerek büyük gurur yaşadı.
Daha önce U15, U17 ve U18 takımlarında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Görkem, çalışmalaranını aksatmadan sürdüreceğini belirterek, "Nazilli Belediyespor'da ilk kez profesyonel oldum. Bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan Başkan Özgen Türker, pazar günü evlerinde oynayacakları Fethiyespor maçını kazanacaklarını söyledi.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:35
-
Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İŞTE HIRS VE AZİM BUNA DENİR.. TURU ATLAMAK ÖNEMLİ AMA BU HIRS OLMAZSA BAŞARI GELMEZ. HIRSI OLMAYAN FUTBOLCU BÜYÜK TAKIMDA OYNAYAMAZ.HELAL!!
-
18’i geçmeyecek
Toplam 1
Yorum
6s Bu adam naptı size kardeşim çıkıyor takır takır oynuyor sakatlaık yok birşey yok latoo 11 oyunusucu parasınıda verin Hataylı kardeşimm 31
-
Beşiktaş soyunma odası bu sözlerle sarsıldı!
Toplam 10
Yorum
FB'Lİ Bir Fenerbahçeli olarak ben de BJK'lilere katılıyorum. Maç 11-11 devam etseydi sonuç çok farklı olurdu. Beşiktaş'a geçmiş olsun
Performansının ödülünü aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.