Menemen'den forma reklamı açıklaması
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor'da kulübün onursal başkanı da olan Belediye Başkanı Tahir Şahin, Folkart Yapı'yla aralarında çıkan sponsorluk krizine açıklık getirdi.
Sezon başında sarı-lacivertlilere forma göğüs reklamı veren Folkart'ın, kulübün takım formasının göğsünde başka bir şirketin reklamını koyması nedeniyle hukuki süreç başlatacağını açıklamasının ardından Şahin, "Gerekirse Folkart'a parasını iade edebiliriz. Ancak bu yanlış ve ayıp olur" dedi.
Bu sezon İlçe Stadı'nın yenilediklerini hatırlatan Tahir Şahin, "Stadımızın inşaatını Menemen'de görev yapan arkadaşlarımızın destekleriyle tamamladık. İnşaat bitince de stadın işçilik parasını ödeyen Mustafa Koç İnşaat'ın formamızda adını kullandık. Folkart da buna tepki gösterdi. Folkart'ın bize ödediği küçük bir rakam. Daha fazlasını hak etmiştik, bunu da kendilerine söyledik. Ben mahkeme kararı çıkarsa saygılıyım. Karara kalmadan parayı ödeyebiliriz. Kısa süre içinde Folkart'la görüşmeye gideceğim" diye konuştu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:12
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 7
Yorum
keko 5-0 skora karşı yaptığınız gibi mi
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Şenol Güneş'ten sert açıklama
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 EN İYİSİ OLMAMIZ İÇİN MARİO GOMEZİ TAKIMDA BİR ŞEKİLDE TUTUP SONRAKİ SENEDE GELEN ABOUBAKARI SATIN ALACAKTIK O ZAMAN O DEDİĞİN OLURDU BELKİ!
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Yine şaşırtacak!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Bayern beşiktaşı kanat oyunu ve defans arkasına toplar atarak mağlup etti. Kanat varyasyonu üzerinde bir taktik yapılmalıdır. Hızlı seri
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