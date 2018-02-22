Karşıyaka'ya Menemen desteği – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Karşıyaka'ya Menemen desteği

    Karşıyaka'ya Menemen desteği

    2. Lig 'ta küme düşme eşiğinde yer alan Karşıyaka'ya Başkanı Tahir Şahin'den stat desteği geldi.

    Ligdeki hayati öneme sahip iç saha maçlarını rakip üzerinde taraftar baskısını daha çok hissettirmek için Atatürk Stadı yerine Menemen İlçe Stadı'nda oynamayı isteyen Kaf-Kaf'ta Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker, Başkanı Tahir Şahin'le görüştü. Bu sezon kapasitesini 5 bine çıkardıkları stadı daha önce Altay'ın da istediğini ancak vermediklerini söyleyen Şahin, ilk etapta talebe olumsuz baktı. Şahin, Karşıyaka cephesinin ısrarı üzerine kurtuluş savaşında olan yeşil-kırmızılıları geri çevirmedi.

    Kaf-Kaf'ın ligde Kırmızı Grup'ta lider olan Menemen Belediyespor'un programıyla çakışmayan önemli maçlarını Menemen'de oynamasına yeşil ışık yakan Şahin, 1 Nisan'da düşme hattındaki rakiplerden Nazilli Belediyespor ve gerek olması durumunda sondan ikinci haftada 29 Nisan'da oynanacak Fethiyespor mücadelelerinde stadı vermeyi kabul etti. Karşıyaka'nın yine yarıştaki rakiplerden Kahramanmaraş'la 17 Mart'taki maçı ise, 18 Mart'ta oynanacak Menemen Belediyespor-Tokatspor mücadelesi nedeniyle Atatürk Stadı'nda yapılacak. Stat değişiklik talebini Futbol Federasyonu'na 2 hafta önceden bildirmesi gereken yeşil-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde resmi başvuruyu yapacak.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:43
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