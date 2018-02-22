Altay'da kart uyarısı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçına odaklanan Altay'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kart sınırındaki 4 futbolcuyu uyardı.
Deplasmanda 3-0 kazandıkları Ottocool Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İbrahim Akın'ın bu hafta forma giyemeyeceğini hatırlatan Taşdemir, "Takımımızda İbrahim Öztürk, Atakan, Fatih ve Ferhat kart sınırında. Dikkatli olmaları gerekiyor, gereksiz kart istemiyorum" dedi.
Her hafta bir kişinin cezalı duruma düşmesini tolere edebileceklerini ancak 3-4 futbolcuyu aynı anda kaybetmek istemediklerini ifade eden İsmet Taşdemir, "Bu durumu yaşarsak da geride bekleyen arkadaşlarımızın üzerlerine düşeni yapacağına eminim. Şimdiye kadar ne zaman görev verilse işin üstesinden geldiler. Örneğin uzun zamandır oynamayan Fatih, son 2 haftada çok iyi performans sergiledi. Forma bekleyen arkadaşlarımız hazır. Kimsenin eksikliğini yaşatmıyorlar" diye konuştu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:49
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 5
Yorum
CELAL TAM DA ISTEDIGIM RUH HALINDELER BJK BUNLARI OYLE BOYLE YENMEYECEK ( GS LIYIM) MAC SONU BURDAYIM
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 19
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaş haberlerini neden bu kadar fenerli galatasaraylı okuyor anlamıyorum hoşunuza gidiyor galiba şampiyonlar ligi haberi :)
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 2
Yorum
100milyon 100 milyonu gececek olan ilk türk olacak insallah, böyle devam et cengiz
Altay'da kart uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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