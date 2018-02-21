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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    TFF 2'nci Lig 'ta haftanın maçı Ege derbisi

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftanın maçı Ege derbisi

    TFF 2'nci Lig 'ta kümede kalma savaşı veren iki Ege ekibi ve Fethiyespor'un pazar günü oynayacağı müsabaka öncesi heyecan doruğa çıktı.

    Ligde 17 puanla 16'ncı sırada yer alan 'da teknik direktör , iç sahada oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını belirterek, Fethiyespor karşısında da başarılı olacaklarını söyledi. Sezonun en kritik karşılaşmalarından birini oynayacaklarını belirten Yavuz, "Fethiyespor 3 puan farkla önümüzde. Rakibimizi yenerek puanları eşitleyeceğiz. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteğini istiyoruz" dedi.

    Bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta henüz galibiyet çıkaramayan Fethiyespor'da ise tecrübeli teknik adam , Nazilli'de mutlaka galibiyet hedeflediklerini söyledi. Eriş, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Oradan 3 puan alırsak rahatlarız. Her iki takımı da zorlu bir randevu bekliyor" diye konuştu.

    Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da sağ dizinden sakatlanan kanat oyuncusu Fatih Üge'nin karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu bildirilirken, konuk Fethiyespor'da ise kart cezalıları golcü Üstün ile orta saha Hakan forma giyemeyecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:42
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