Karşıyaka'da aslar yok

Eksikler nedeniyle altyapı ağırlıklı kadronun daha da genç isimlerini sahaya sürmeye hazırlanan teknik direktör Cihat Arslan, Mahmut'un yerine Harun'u, Battal'ın yerine ise geçen hafta profesyonel yapılan Doğukan veya Anıl'ı oynatmayı planlıyor. Metin forma giyemezse ise yerine Fatih görev yapacak. Defansın sağında Abdülhamit'in yerine son 2 maçtır olduğu gibi yine Mustafa Değirmenci forma giyecek.