Karşıyaka'da aslar yok – Fotomaç – 21 Şubat 2018
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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da aslar yok

    Karşıyaka'da aslar yok

    2'nci Lig 'ta 8 gün içinde oynadığı son 3 maçını kaybedince düşme hattından çıkamayan 'da bu hafta Pendikspor deplasmanında as futbolcular forma giyemeyecek. Abdülhamit'in kaburgasında kırık olduğu yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Battal 4 sarı kart cezalısı. Başına dikiş atılan Metin'in ise bandajla oynaması bekleniyor.

    Eksikler nedeniyle altyapı ağırlıklı kadronun daha da genç isimlerini sahaya sürmeye hazırlanan teknik direktör , Mahmut'un yerine Harun'u, Battal'ın yerine ise geçen hafta profesyonel yapılan Doğukan veya Anıl'ı oynatmayı planlıyor. Metin forma giyemezse ise yerine Fatih görev yapacak. Defansın sağında Abdülhamit'in yerine son 2 maçtır olduğu gibi yine Mustafa Değirmenci forma giyecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:45
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