Karşıyaka'da aslar yok
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 gün içinde oynadığı son 3 maçını kaybedince düşme hattından çıkamayan Karşıyaka'da bu hafta Pendikspor deplasmanında as futbolcular forma giyemeyecek. Abdülhamit'in kaburgasında kırık olduğu yeşil-kırmızılılarda Mahmut ve Battal 4 sarı kart cezalısı. Başına dikiş atılan Metin'in ise bandajla oynaması bekleniyor.
Eksikler nedeniyle altyapı ağırlıklı kadronun daha da genç isimlerini sahaya sürmeye hazırlanan teknik direktör Cihat Arslan, Mahmut'un yerine Harun'u, Battal'ın yerine ise geçen hafta profesyonel yapılan Doğukan veya Anıl'ı oynatmayı planlıyor. Metin forma giyemezse ise yerine Fatih görev yapacak. Defansın sağında Abdülhamit'in yerine son 2 maçtır olduğu gibi yine Mustafa Değirmenci forma giyecek.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:45
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 33
Yorum
Senol hariç herkes Sezon basindan beri herkes ayni seyi görüyor söylüyor ama ne yapacan laz inadi iste... Hoca resmen BJK'dan gitmek istiyor belli.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 8
Yorum
karakartal Kimse saman altında su aramasın.Vida kendisi topa daha yakınken topu Leva'ya kaptırınca son çare profesyönelce indirdi.Leva gitse goldü
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Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif!
Toplam 7
Yorum
WOLVERİNE82 eğerki teklifler doğru ise en güzeli 12-14 artı 30 pay olanı ama bizim başkan onu 10 milyon artı 15 pay olarak ayarlar
Karşıyaka'da aslar yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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