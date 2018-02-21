Folkart, Menemen Belediyespor'a dava açıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri alan Menemen Belediyespor'a sezon başında forma göğüs reklamı veren Folkart Yapı, sözleşme şartlarına aykırı olarak takım formasına başka bir inşaat şirketinin reklamını alındığı için hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
Folkart Kurumsal İletişim Müdürlüğü, forma reklamı konusunda Menemen Belediyespor'u karşılıklı saygı ve iyi niyetle imzalanan reklam sözleşmesinin koşullarına uymaya davet ettiklerini ama herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Şirket olarak, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile işbirliği içinde sezon başında aralarında Menemen'in de bulunduğu 7 İzmir kulübüne forma göğüs reklamı sponsoru hatırlatan Folkart, yaşanan sürecin kendilerini üzdüğünü bildirdi.
Sezon başında daha önce de Karşıyaka'yla benzer sorunu yaşamasına rağmen ardından krizi çözüme kavuşturan şirket, Menemen Belediyespor'un ise yapılan sözleşmenin aksine Folkart yerine bir başka inşaat şirketinin marka reklamı ile sahaya çıktığını, bu manzara karşısında kulüp başkanı ve yönetimini nazikçe sezon başında yapılan anlaşmanın koşullarına uymaya davet etmelerine rağmen sonucun değişmedini, bu yaklaşımın hem Folkart'a, hem de anlaşma koşullarına titizlikle uyan diğer İzmir takımlarına karşı saygısız bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Firma, marka konumlanması nedeniyle üzülerek de olsa Menemen Belediyespor'la ilgili hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı. Folkart, sezon başında Menemen'e forma göğüs reklamı karşılığında 250 bin TL artı KDV ödemesi yapmıştı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:11
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Önce kafada yenecek
Toplam 20
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ CİMBOMDA HEMDE HER İKİ MAÇTA FENERE YENİLİYOR AMA UTANMADAN ŞAMPİYONUZ DİYOSUNUZ
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Asıl lider Valbuena
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR PARASINI ALIYOR MU ALIYOR. BASININ GAZINA GELİP YEDEKLİĞİ PROBLEM ETMEYECEK FENERİN 1 ASKERİ OLARAK HAZIR KITA BEKLEYECEK.7 DÜVELLE SAVAŞIYO
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Ummadığımız sonuç
Toplam 2
Yorum
Dost Maçı Türk hakemler yönetseydi sonuç ne olurdu?
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