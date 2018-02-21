Amedspor'da Ahmet Akcan ile yollar ayrıldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Külübü, teknik direktör Ahmet Akcan ile yollarını ayırdı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Külübü, Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için, tecrübeli çalıştırıcı Ahmet Akcan ile 11 Temmuz 2017'de anlaşmıştı. 7 aylık süre zarfında görev alan Akcan'ın çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler Külübü, geçen hafta pazar günü Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-0 mağlup olmuştu. Mağlubiyetin ardından kulüp, Akcan ile yollarını ayırdı.
Akcan'ın Amed Sportif Faaliyetler Külübü'nden ayrılmasının üzerine dün akşam kulübün sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı: "Ahmet Akcan'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:35
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 15
Yorum
Taner39 Bu maçın böyle olacağı belliyidi.Fikret ve Şenol kendilerini kaf dağında görüyordu.İyi bir ders oldu.Bayern bu kupanın favorisidir.
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 10
Yorum
arsen l. Şenol 70 li yılların mantığını taşıyan korkak biri.BJK Bayern'i alt edebilirdi.Bayern eski Bayern değil.Rakibimiz Şenol Güneştir artık bilin
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 14
Yorum
Karakartal Maç 11.11 devam etseydi sonuç böyle olmazdı . Siz inönü cehennemini daha görmediniz . Turu belki geçemeyiz ama , bayern buradan galip çıkamz
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