Amed Sportif Faaliyetlerin zor haftası
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve oldukça zor günler geçiren Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor maçına kilitlendi. Yeşil kırmızılı ekip, ligin alt sıralarında yer alan takımları oldukça yakından ilgilendiren ve final niteliği taşıyan karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:27
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 23
Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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Robben'den Beşiktaş sözleri: "Böyle maçlar..."
Toplam 1
Yorum
KREMALI BJK =)) OFFFFF MAÇ BİTTİ ROBBEN GOLLERE DEVAM EDİYOR..
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 40
Yorum
NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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