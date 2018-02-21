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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Amed Sportif Faaliyetlerin zor haftası

    Amed Sportif Faaliyetlerin zor haftası

    TFF 2. Lig ’ta mücadele eden ve oldukça zor günler geçiren , Eyüpspor maçına kilitlendi. Yeşil kırmızılı ekip, ligin alt sıralarında yer alan takımları oldukça yakından ilgilendiren ve final niteliği taşıyan karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

    Hem hem de Eyüpspor için büyük önem taşıyan ve 6 puan değerinde olan karşılaşmanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Amed Sportif Faaliyetler'de cezalı olan Okan Dernek'in dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, zorlu maçın hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde başlayan çalışma, yaklaşık 2 saat sürdü. Kondisyon ağırlıklı gerçekleyen idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:27
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