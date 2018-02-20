Menemen Belediyespor'un kader haftaları
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu geri alan Menemen Belediyespor, 3 haftalık periyotta adeta kader maçları oynayacak.
Bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, ardından şampiyonluk yolundaki rakipleri Keçiörengücü ve Hatayspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü'yle evinde kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler, Hatayspor'la ise dış sahada puan mücadelesi verecek.
Teknik direktör Suat Kaya, önlerinde zorlu bir süreç yaşayacaklarını ancak takımının her karşılaşmayı kazanacak kapasitede olduğunu söyledi. Liderliği bırakmak istemediklerini belirten Kaya, "Her maç final havasında geçecek. Önümüzdeki 3 maçı kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. Ardından da bu kez kümede kalma mücadelesi veren takımlarla oynayacağız. En iyi şekilde maçlara hazırlanacağız" dedi.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:33
-
Beşiktaş-Bayern maçı nasıl sonuçlanır?
Toplam 6
Yorum
Taner39 Bayern farklı kazanır.Çünkü Beşiktaş bu maçı 11 kişi tamamlayamaz.Özellikle Q7 kesin atılır.İnşallah yanılan ben olurum.Ama gerçek bu.
-
‘Kameni klasını gösterdi’
Toplam 1
Yorum
sabrın sonu !! kameni volkandan daha çevik bir kaleci..bunu ispat etti.
-
Balotelli, Fenerbahçe'ye faydalı olur
Toplam 1
Yorum
9 numara adam gol makinası ve çok hırslı..fener de iş yapar..
Menemen Belediyespor'un kader haftaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.