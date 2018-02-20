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    20 Şubat 2018, Salı
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    'un kader haftaları

    Menemen Belediyespor'un kader haftaları

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu geri alan , 3 haftalık periyotta adeta kader maçları oynayacak.

    Bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, ardından şampiyonluk yolundaki rakipleri Keçiörengücü ve Hatayspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü'yle evinde kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler, Hatayspor'la ise dış sahada puan mücadelesi verecek.

    Teknik direktör Suat Kaya, önlerinde zorlu bir süreç yaşayacaklarını ancak takımının her karşılaşmayı kazanacak kapasitede olduğunu söyledi. Liderliği bırakmak istemediklerini belirten Kaya, "Her maç final havasında geçecek. Önümüzdeki 3 maçı kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. Ardından da bu kez kümede kalma mücadelesi veren takımlarla oynayacağız. En iyi şekilde maçlara hazırlanacağız" dedi.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:33
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