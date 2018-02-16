CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , moral depoladı

    Nazilli Belediyespor, moral depoladı

    2'nci Lig 'ta son iki iç saha maçını kazanarak umutlanan düşme hattındaki 'da futbolcular, teknik heyet ve yönetim, kahvaltıda bir araya geldi.

    Siyah-beyazlılar, Konya Anadolu Selçukspor deplasmanı öncesi moral depoladı. Takım kaptanı Fatih Üge'nin 14 Şubat'taki 27'nci doğum günü de oyuncuların kendi aralarında aldıkları sürpriz pastayla kutlandı.

    Futbol Şube Sorumlusu Hakan Alıcık, kahvaltı organizasyonda takıma güvendiklerini belirterek Konya deplasmanında futbolculara başarı diledi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nazilli Belediyespor, moral depoladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN