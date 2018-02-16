Fethiyespor'da hedef galibiyet
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 gün arayla oynadığı 2 kritik maçtan 4 puan çıkaran Fethiyespor, pazar günü konuk edeceği Şanlıurfaspor'u yenerek zorlu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor.
Ligde düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Muğla temsilcisinde teknik direktör Levent Eriş, "Pazar günü Play-Off hattındaki Şanlıurfaspor'u yenersek üst üste 3 maçı 7 puanla geçmiş olacağız. Bu puanlar alt sıralarla bağımızı koparmak adına bize büyük avantaj sağlayacak" dedi.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fethiyespor'da hedef galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.