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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'da hedef galibiyet

    Fethiyespor'da hedef galibiyet

    2'nci Lig 'ta 4 gün arayla oynadığı 2 kritik maçtan 4 puan çıkaran , pazar günü konuk edeceği Şanlıurfaspor'u yenerek zorlu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor.

    Ligde düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Muğla temsilcisinde teknik direktör , "Pazar günü Play-Off hattındaki Şanlıurfaspor'u yenersek üst üste 3 maçı 7 puanla geçmiş olacağız. Bu puanlar alt sıralarla bağımızı koparmak adına bize büyük avantaj sağlayacak" dedi.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:26
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