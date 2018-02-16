Bucaspor istikrarı yakalayamadı

Bu sezon sadece 6 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 3 puan kazandığı haftaların ertesinde ya yenildi ya da berabere kaldı. İlk olarak 2'nci haftada Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenen Bucaspor, ardından da evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sonraki galibiyetini ise 7'nci haftada Mersin İdmanyurdu karşısında 1-0'lık skorla alan İzmir ekibi bu kez de İnegölspor'a aynı skorla boyun eğdi. Tuzlaspor'u 11'inci haftada 3-1 yenerek 3'üncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler yine seri yakalayamadı ve Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.



Bucaspor 3-1 kazandığı Kastamonuspor 1966, 3-2 yendiği Eyüpspor ve 2-0'la geçtiği Kocaeli Birlikspor müsabakalarının ardından geleneğini bozmadı. Buca, Kastamonuspor'dan sonra Etimesgut Belediyespor'a, Eyüpspor'dan sonra Hatayspor'a ve Kocaeli Birlikspor'dan sonra Tokatspor'a yenildi. Sıralamada 20 puanla 14'üncü basamakta bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aytekin Durmaz, üst üste alınacak 3 puanların kendilerini çok rahatlatacağını belirterek, "Ben futbolcularıma ve ekibime güveniyorum. Bizim düşme korkumuz yok" diye konuştu.

İzmir ekibi pazar günü sahasında Sarıyer'le kozlarını paylaşacak.