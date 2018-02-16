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    16 Şubat 2018, Cuma
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    istikrarı yakalayamadı

    Bucaspor istikrarı yakalayamadı

    2'nci Lig 'ta hafta içi mücadelesinde Tokatspor'a 1-0 mağlup olan , istediği galibiyet serisini bir türlü yakalayamadı.

    Bu sezon sadece 6 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 3 puan kazandığı haftaların ertesinde ya yenildi ya da berabere kaldı. İlk olarak 2'nci haftada Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenen , ardından da evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Sonraki galibiyetini ise 7'nci haftada Mersin İdmanyurdu karşısında 1-0'lık skorla alan İzmir ekibi bu kez de İnegölspor'a aynı skorla boyun eğdi. Tuzlaspor'u 11'inci haftada 3-1 yenerek 3'üncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler yine seri yakalayamadı ve Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

    Bucaspor 3-1 kazandığı Kastamonuspor 1966, 3-2 yendiği Eyüpspor ve 2-0'la geçtiği Kocaeli Birlikspor müsabakalarının ardından geleneğini bozmadı. Buca, Kastamonuspor'dan sonra Etimesgut Belediyespor'a, Eyüpspor'dan sonra Hatayspor'a ve Kocaeli Birlikspor'dan sonra Tokatspor'a yenildi. Sıralamada 20 puanla 14'üncü basamakta bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aytekin Durmaz, üst üste alınacak 3 puanların kendilerini çok rahatlatacağını belirterek, "Ben futbolcularıma ve ekibime güveniyorum. Bizim düşme korkumuz yok" diye konuştu.
    İzmir ekibi pazar günü sahasında Sarıyer'le kozlarını paylaşacak.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:11
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