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    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Şanlıurfaspor ile anlaştı

    Ahmet Taşyürek, Şanlıurfaspor ile anlaştı

    2'nci Lig 'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, teknik direktör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

    Şanlıurfaspor Tesisleri'ne gelerek yönetimle görüşen Taşyürek, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine; Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taşyürek'in, Fethiye'ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtili.

    Bu arada 2015- 2016 futbol sezonunda Ümraniyespor'u şampiyon yaparak 1'inci Lig'e yükselten Taşyürek, Hatayspor'da da görev yaptığı 2.5 yıl içerisinde takıma 2 play-off finali, bir de play-off çeyrek final oynattı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:18
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