Ahmet Taşyürek, Şanlıurfaspor ile anlaştı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Şanlıurfaspor Tesisleri'ne gelerek yönetimle görüşen Taşyürek, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine; Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taşyürek'in, Fethiye'ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtili.
Bu arada 2015- 2016 futbol sezonunda Ümraniyespor'u şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig'e yükselten Taşyürek, Hatayspor'da da görev yaptığı 2.5 yıl içerisinde takıma 2 play-off finali, bir de play-off çeyrek final oynattı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:18
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Orman, Amerika'da yıldız avında
Toplam 4
Yorum
TCelcius Q7 yi sene sonu çinlilere 20m civarlarına satıp o parayı direk taliscaya baglamalıyız abuobakar da FFP vardı mayısta bu sefer yok pazarlık y
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Bayern Münih için ‘Come To Beşiktaş
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Yorum
karakartal su resimdeki futbolculara bak, kadroya bak masallah, Allah sakatlik vermesin, cezalar olmasin dürüstce oyun olsun bileginiz bükülmez kolayca
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Galatasaray 8 milyon €'yu reddetmiş!
Toplam 4
Yorum
syt33 Önce şampiyon olalım o konuyu sonra düşünelim; sezon sonu Cenk Tosun'dan daha fazla para eder.Yerini doldu cak gençlere bakmak lazım...
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