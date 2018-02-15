CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a rakip tesellisi

    <a href="/index/bucaspor?id=a96d1445-0350-4276-b206-7d098a4873ee" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'a rakip tesellisi

    2. Lig 'ta Tokatspor'a Emre Özkan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenilen , alt sıralardaki rakiplerinin de mağlup olmasıyla teselli buldu. Sarı-lacivertlilerin altında yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor lider Afjet Afyonspor'a 2-0, düşme hattındaki Tuzlaspor ise Kastamonuspor 1966'ya 1-0 yenilerek 'a yaklaşamadı. Yine Fırtına'nın önemli rakiplerinden olan Eyüpspor ve Amed Sportif de haftayı puansız kapadı. İzmir ekibi alınan bu skorların ardından 20 puanla 14. sıradaki yerini korudu. Şanssız bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirten Teknik Direktör Aytekin Sümbül, bu hafta sonu konuk edecekleri Sarıyer'i yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'a rakip tesellisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN