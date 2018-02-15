Bucaspor'a rakip tesellisi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor'a Emre Özkan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenilen Bucaspor, alt sıralardaki rakiplerinin de mağlup olmasıyla teselli buldu. Sarı-lacivertlilerin altında yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor lider Afjet Afyonspor'a 2-0, düşme hattındaki Tuzlaspor ise Kastamonuspor 1966'ya 1-0 yenilerek Bucaspor'a yaklaşamadı. Yine Fırtına'nın önemli rakiplerinden olan Eyüpspor ve Amed Sportif de haftayı puansız kapadı. İzmir ekibi alınan bu skorların ardından 20 puanla 14. sıradaki yerini korudu. Şanssız bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirten Teknik Direktör Aytekin Sümbül, bu hafta sonu konuk edecekleri Sarıyer'i yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
-
Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
ali osman ince düşünür eeee be ali kardeş adam o parayı önceden verirdi ben gelirsem verecem de art niyet vardır
-
Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
koç Ali Koç gögüs reklamı veremesin die M. ali aydınlarla barışılıp 6-7 yıllık sponsor anlaşması yapılmıştr
-
İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 6
Yorum
erdi sadece tarık fedakarlık yapmamış aslında onun ılk yapması lazım bedavadan para kazanıyor
Bucaspor'a rakip tesellisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.