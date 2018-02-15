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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Bodrumspor, 22 haftada 4 galibiyetle yetindi

    Bodrumspor, 22 haftada 4 galibiyetle yetindi

    2'nci Lig 'ta ilk sezonunu geçiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabildi. Grubunda düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Bodrumspor, 22 haftada yalnız 4 galibiyetle yetindi. Yeşil-beyazlı ekip, pazar günü Kastamonuspor 1966'yı çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:56
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