Bodrumspor, 22 haftada 4 galibiyetle yetindi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk sezonunu geçiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son oynadığı 12 maçta yalnız 1 galibiyet alabildi. Grubunda düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan Bodrumspor, 22 haftada yalnız 4 galibiyetle yetindi. Yeşil-beyazlı ekip, pazar günü Kastamonuspor 1966'yı çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:56
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TFF'den Caner - Volkan açıklaması
Toplam 7
Yorum
Love "Beşiktaş kollanıyor" muş?
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Kasada 5 kuruş para yoktu
Toplam 12
Yorum
gsli satin artik yarisini yoksa kurtulmak imkansiz arabami satiyosunuz cinemi ama satin
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 15
Yorum
KANARYA AZİZ YILDIRIM VE EKİBİ DURDUĞU SÜRECE 4 DÜNCÜ YILDIZI TAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL BJK BİZDEN ÖNCE 4 YILDIZ OLUR KENDİNİ BİLEN BUNLARI DESTEKLEMEZ
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