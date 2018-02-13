Karşıyaka kritik deplasmanda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Belediyespor'a yenilerek kurtuluş hattının yine 4 puan gerisinde kalan Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde Play-Off yarışındaki Bugsaşspor'a konuk olacak. Ankara Ostim Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-kırmzılı ekipte Niğde'de kaburgasında kırık meydana gelen Abdülhamit ile cezalı duruma düşen Onur görev yapamayacak. Grupta 19'ar puanla üst basamağında yer alan iki rakibi Kahramanmaraşspor ile Fethiyespor'un birbirleriyle oynayacakları haftada kayıp yaşamak istemeyen Kaf-Kaf'ın 15, Bugsaş'ın ise 36 puanı bulunuyor.