CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    kritik deplasmanda

    Karşıyaka kritik deplasmanda

    2. Lig 'ta Niğde Belediyespor'a yenilerek kurtuluş hattının yine 4 puan gerisinde kalan , yarın hafta içi mesaisinde Play-Off yarışındaki Bugsaşspor'a konuk olacak. Ankara Ostim Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-kırmzılı ekipte Niğde'de kaburgasında kırık meydana gelen Abdülhamit ile cezalı duruma düşen Onur görev yapamayacak. Grupta 19'ar puanla üst basamağında yer alan iki rakibi Kahramanmaraşspor ile Fethiyespor'un birbirleriyle oynayacakları haftada kayıp yaşamak istemeyen Kaf-Kaf'ın 15, Bugsaş'ın ise 36 puanı bulunuyor.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka kritik deplasmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN