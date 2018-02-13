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    13 Şubat 2018, Salı
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    seri peşinde

    Bucaspor seri peşinde

    TFF 2. Lig 'ta geçen hafta sahasında 'u 2-0 yenerek rahat nefes alan , yarın orta sıralarda yer bulunan Tokatspor'a misafir olacak.

    Gaziosmanpaşa Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde omzundan sakatlığı bulunan defans oyuncusu Ömer görev alamayacak.

    maçında arka adalesinden sakatlanan kanat oyuncusu İbrahim'in ise durumu maç saatinden netleşecek. Teknik direktör Aytekin Sümbül, seri galibiyetler almak istediklerini söyledi. Sümbül, "Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Kocaeli Birlikspor galibiyetinin anlam kazanması için Tokatspor'u da deplasmanda yenmeliyiz" dedi. Bu maç öncesi Fırtına 20 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Tokatspor 25 puanla 11'inci.


    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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