Bodrumspor'un rakibi lider Afyonspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif'e 2-0 yenilip galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın liderlik koltuğunda oturan Afjet Afyonspor deplasmanında terleyecek. Zafer Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Sıralamada 17 puanla 15'inci basamakta yer alan Bodruspor'un Başkanı Riza Karakaya, zor bir maça çıkacaklarını ancak futbolculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Yeşil-beyazlılar sezonun ilk yarısında oynanan maçta Afyonspor'a evinde tek golle mağlup olmuştu.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Yeni Cengiz
Toplam 1
Yorum
? başakşehir altınordu ile birleşti mi..
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Giuliano'nun yerine Talisca
Toplam 1
Yorum
10 no guılyano daha iyi adam 10 numara..
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Speedy Rodrigues!
Toplam 3
Yorum
DAHA İYİ DAHA GÜZELE RODRİ RODRİGES İN VARSA SORUNUN YOK DEMEKTİR. HELAL SANA CİMBOMLU RODRİ. İŞTE BÖYLE HER GÜN BÖYLE.
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