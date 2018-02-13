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    13 Şubat 2018, Salı
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    zirve aşkına

    Altay zirve aşkına

    TFF 2. Lig 'ta evinde 'u 1-0 yenerek lider Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren zirve takipçisi , yarın taraftarının önünde bu kez Niğde Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

    İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 5 TL'den satılacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Maksut ve Hüsamettin ile cezalı Doğan forma giyemeyecek. İyileşen kadroda yer alacak. İzmir ekibi, Gümüşhanespor'un 4. sıradaki Sakaryaspor'u konuk edeceği haftayı kayıpsız atlatarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
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