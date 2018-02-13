Altay zirve aşkına
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenerek lider Gümüşhanespor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren zirve takipçisi Altay, yarın taraftarının önünde bu kez Niğde Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 5 TL'den satılacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Maksut ve Hüsamettin ile cezalı Doğan forma giyemeyecek. İyileşen Murat Uluç kadroda yer alacak. İzmir ekibi, Gümüşhanespor'un 4. sıradaki Sakaryaspor'u konuk edeceği haftayı kayıpsız atlatarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:56
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Yeni Cengiz
Toplam 1
Yorum
? başakşehir altınordu ile birleşti mi..
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Giuliano'nun yerine Talisca
Toplam 1
Yorum
10 no guılyano daha iyi adam 10 numara..
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Speedy Rodrigues!
Toplam 3
Yorum
DAHA İYİ DAHA GÜZELE RODRİ RODRİGES İN VARSA SORUNUN YOK DEMEKTİR. HELAL SANA CİMBOMLU RODRİ. İŞTE BÖYLE HER GÜN BÖYLE.
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