Afyon’dan mesaj
MENEMEN 4 KÖŞE!
Haftayı Sancaktepe galibiyetiyle kapatan Menemen Belediye'de yüzler gülüyor. Zirveyle arasında puan farkını bire indirdi. Teknik direktör Suat Kaya, "Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız" dedi.
'BEKLE BİZİ 1. LİG'
Kastamonu galibiyetiyle sahasında 7'de 7 yapan Sivas Belediye'de söz hocanın... Serdar Bozkurt, sahalarında puan kaybına tahammülleri olmadığını kaydedip, "Artık hedefimize ulaşma zamanı" iddiasında bulundu
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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