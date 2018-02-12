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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan mesaj

    Afyon’dan mesaj
    'ta 1 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Afyon, rakiplerine gözdağı verdi. 16 gollü Oltan, "Şampiyonluğa inancımız her hafta artıyor. Kimsenin şüphesi olmasın, hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

    MENEMEN 4 KÖŞE!
    Haftayı Sancaktepe galibiyetiyle kapatan Menemen Belediye'de yüzler gülüyor. Zirveyle arasında puan farkını bire indirdi. Teknik direktör Suat Kaya, "Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız" dedi.

    'BEKLE BİZİ 1. LİG'
    galibiyetiyle sahasında 7'de 7 yapan Sivas Belediye'de söz hocanın... Serdar Bozkurt, sahalarında puan kaybına tahammülleri olmadığını kaydedip, "Artık hedefimize ulaşma zamanı" iddiasında bulundu
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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