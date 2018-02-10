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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    90+5'te güldü!

    Sakaryaspor 90+5'te güldü!

    2'nci Lig 'ta 2 haftadır kazanamayan sahasında 'u 90+5'te Mahir Sağlık'ın kaydettiği golle 3-2 mağlup etti.

    STAT: Yeni Atatürk Stadyumu

    HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Fatih Söyler (xx), Kürşathan Akın (xx)

    SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Ramazan Sal (x), (xxx), Fikret (xxx), Karahan Yasir (xxx), (xxx), Ferhat (xx)(Dk.81 Mahir ), Yunus Emre (xx)(Dk.59 Sezer xxx), Beykan (xxx), Ramazan Civelek (xxx), Tevfik (xx)(Dk.70 xx)

    PENDİKSPOR: Emre (x) - Süheyl (xx), Berk (xxx)(Dk.90+5 Erdem Koçal), Fatih (xx), Yaser (xxx), Mehmet (xx), Bahadır (xx)(Dk.84 Okan xx), Erdinç (xx), Erol Yükseker (xxx), Azad (xx)(Dk.63 Görkem xx), Kudret (xx)

    GOL: Dk.36 (P), Dk.60 Beykan, Dk.90+5 Mahir (), Dk.65 (P) Yaser, Dk.74 Bahadır ()

    SARI KART: Hakkı Can, Serdar Ümit (Sakaryaspor), Azad, Berk, Emre (Pendikspor)

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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