Sakaryaspor 90+5'te güldü!
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2 haftadır kazanamayan Sakaryaspor sahasında Pendikspor'u 90+5'te Mahir Sağlık'ın kaydettiği golle 3-2 mağlup etti.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Fatih Söyler (xx), Kürşathan Akın (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xxx) - Ramazan Sal (x), Hakkı Can (xxx), Fikret (xxx), Karahan Yasir (xxx), Serdar Ümit (xxx), Ferhat (xx)(Dk.81 Mahir ), Yunus Emre (xx)(Dk.59 Sezer xxx), Beykan (xxx), Ramazan Civelek (xxx), Tevfik (xx)(Dk.70 Batuhan Karadeniz xx)
PENDİKSPOR: Emre (x) - Süheyl (xx), Berk (xxx)(Dk.90+5 Erdem Koçal), Fatih (xx), Yaser (xxx), Mehmet (xx), Bahadır (xx)(Dk.84 Okan xx), Erdinç (xx), Erol Yükseker (xxx), Azad (xx)(Dk.63 Görkem xx), Kudret (xx)
GOL: Dk.36 (P), Dk.60 Beykan, Dk.90+5 Mahir (Sakaryaspor), Dk.65 (P) Yaser, Dk.74 Bahadır (Pendikspor)
SARI KART: Hakkı Can, Serdar Ümit (Sakaryaspor), Azad, Berk, Emre (Pendikspor)
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:05
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
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