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    09 Şubat 2018, Cuma
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    koltuğu istiyor

    Menemen Belediyespor koltuğu istiyor

    2. Lig 'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 yenilip liderlik koltuğunu Afjet Afyonspor'a devreden , yarın sahasında Sancaktepe Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

    Menemen İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Taşkın forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya, şu ana kadar evlerinde oynadıkları 10 maçı da kazandıklarını belirterek, "İnegölspor maçında beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak lig uzun maraton. Sancaktepe mücadelesini kazanıp taraftarımızın gönlünü alacağız" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 2-0 yenmişti.

    MENEMEN BELEDİYESPOR

    Bayram - Semih, Veli, Cihan, Yasin, Yıldıray, Samet Günhan, Murat, Mustafa, Samed Ali, Kerem

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:18
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