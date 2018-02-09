Menemen Belediyespor koltuğu istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 2-1 yenilip liderlik koltuğunu Afjet Afyonspor'a devreden Menemen Belediyespor, yarın sahasında Sancaktepe Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Menemen İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha Taşkın forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya, şu ana kadar evlerinde oynadıkları 10 maçı da kazandıklarını belirterek, "İnegölspor maçında beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak lig uzun maraton. Sancaktepe mücadelesini kazanıp taraftarımızın gönlünü alacağız" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Menemen Belediyespor deplasmanda rakibini 2-0 yenmişti.
MENEMEN BELEDİYESPOR
Bayram - Semih, Veli, Cihan, Yasin, Yıldıray, Samet Günhan, Murat, Mustafa, Samed Ali, Kerem
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:18
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Gomis satıldı!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Olum fb ve gs farkında değil ama BATTINIZ oyuncuların maaşları ödenmiyor bakma sen fb lobi içinde dumen ceviriyor onların durumu daha feci
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 9
Yorum
paşa alt yapıya para harcamayın kapatın gitsin son 20 yılda bir genç semih var hatırlanan... yazık paralara..
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 2
Yorum
KUYRUKLU GS YIN ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞMASI İÇİN KUYRUKLU BİR YALAN DAHA
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