Altay'ın konuğu Nazilli
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek 3. sıraya inen Altay, yarın evinde küme düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak.
İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ege derbisinde Adem Sarıtaş düdük çalacak. Müsabakanın biletleri kapalı tribün ve misafir kale arkası 5 TL, kadınlara ise 1 TL'den satılacak. İzmir ekibinde tedavileri süren forvet oyuncuları Murat Uluç ve Muharrem Ozan forma giyemeyecek. Naz-Naz'da ise eksik bulunmuyor.
Altay, ligin ilk yarısında deplasmanda 6-1 mağlup ettiği rakibini taraftarı önünde de yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta evindeki 3-0'lık Niğde Belediyespor galibiyetiyle moral bulan Nazilli temsilcisi ise ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Galibiyet dışında düşüncemiz yok. Oyuncularıma güvenim tam. Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız" dedi. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz da 3 puan parolasıyla mücadele edeceklerini söyledi.
ALTAY
Egemen - Mustafa, İbrahim Öztürk, Murat, Serkan, Atakan, Ferhat, Maksut, Furkan, Ozan Sol, Hüsamettin
NAZİLLİ
Onur Bulut - Mazlum, Nuh, Bora, Onur Karakabak, Hakan, İlter, Ali Say, Samet, Fatih Üge, Görkem
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:23
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Gomis satıldı!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Olum fb ve gs farkında değil ama BATTINIZ oyuncuların maaşları ödenmiyor bakma sen fb lobi içinde dumen ceviriyor onların durumu daha feci
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 9
Yorum
paşa alt yapıya para harcamayın kapatın gitsin son 20 yılda bir genç semih var hatırlanan... yazık paralara..
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 2
Yorum
KUYRUKLU GS YIN ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞMASI İÇİN KUYRUKLU BİR YALAN DAHA
Altay'ın konuğu Nazilli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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