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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Altay'ın konuğu Nazilli

    Altay'ın konuğu Nazilli

    2. Lig 'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 yenilerek 3. sıraya inen Altay, yarın evinde küme düşme hattında yer alan 'la karşılaşacak.

    İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ege derbisinde Adem Sarıtaş düdük çalacak. Müsabakanın biletleri kapalı tribün ve misafir kale arkası 5 TL, kadınlara ise 1 TL'den satılacak. İzmir ekibinde tedavileri süren forvet oyuncuları Murat Uluç ve Muharrem Ozan forma giyemeyecek. Naz-Naz'da ise eksik bulunmuyor.

    Altay, ligin ilk yarısında deplasmanda 6-1 mağlup ettiği rakibini taraftarı önünde de yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta evindeki 3-0'lık Niğde Belediyespor galibiyetiyle moral bulan Nazilli temsilcisi ise ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Galibiyet dışında düşüncemiz yok. Oyuncularıma güvenim tam. Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız" dedi. Teknik Direktörü Ahmet Yavuz da 3 puan parolasıyla mücadele edeceklerini söyledi.

    ALTAY

    Egemen - Mustafa, İbrahim Öztürk, Murat, Serkan, Atakan, Ferhat, Maksut, Furkan, Ozan Sol, Hüsamettin

    NAZİLLİ

    Onur Bulut - Mazlum, Nuh, Bora, Onur Karakabak, Hakan, İlter, Ali Say, Samet, Fatih Üge, Görkem

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:23
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