Altay'ın konuğu Nazilli

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ege derbisinde Adem Sarıtaş düdük çalacak. Müsabakanın biletleri kapalı tribün ve misafir kale arkası 5 TL, kadınlara ise 1 TL'den satılacak. İzmir ekibinde tedavileri süren forvet oyuncuları Murat Uluç ve Muharrem Ozan forma giyemeyecek. Naz-Naz'da ise eksik bulunmuyor.

Altay, ligin ilk yarısında deplasmanda 6-1 mağlup ettiği rakibini taraftarı önünde de yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta evindeki 3-0'lık Niğde Belediyespor galibiyetiyle moral bulan Nazilli temsilcisi ise ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Galibiyet dışında düşüncemiz yok. Oyuncularıma güvenim tam. Taraftarımızın desteğiyle kazanacağız" dedi. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz da 3 puan parolasıyla mücadele edeceklerini söyledi.

ALTAY

Egemen - Mustafa, İbrahim Öztürk, Murat, Serkan, Atakan, Ferhat, Maksut, Furkan, Ozan Sol, Hüsamettin

NAZİLLİ

Onur Bulut - Mazlum, Nuh, Bora, Onur Karakabak, Hakan, İlter, Ali Say, Samet, Fatih Üge, Görkem