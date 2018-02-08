Karşıyaka zor seride

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Teknik Direktör Cihat Arslan'ın takıma dönmesi sonrası 2 haftada topladığı 4 puanla umutlanan düşme hattındaki Karşıyaka, 4 gün arayla üst üste 2 kritik deplasmana çıkacak. Cumartesi günü Niğde Belediyespor'la gurbette karşılaşacak Karşıyaka, ardından çarşamba günü Play-Off hattındaki Bugsaşspor deplasmanında terleyecek. Fikstürün en zorlu haftalarında olduklarını söyleyen Cihat Arslan, "15 günlük periyotta 3'ü deplasmanda 4 birbirinden önemli maça çıkacağız. Öncelikle Niğde ve Bugsaş sınavlarını en az 4 puanla geçebilirsek avantaj yakalarız" dedi.

Geçen hafta kendileri Bandırmaspor'la berabere kalırken kümede kalma yarışındaki rakipler Nazilli Belediyespor ve Kahramanmaraşspor'un kazanmasının takımı demoralize etmediğini söyleyen Arslan, "Motivasyonumuz yerinde. Rakiplere bakmadan kendi oyunumuzu geliştirip maksimum galibiyet sayısına ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.



Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan yeşil-kırmızılı ekip son 3 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyerek 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Transfer yasaklısı Karşıyaka, takıma altyapıdan takviye yaparak kadrodaki alternatifleri çoğaltmayı hedefliyor.