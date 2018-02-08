CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    zor seride

    Karşıyaka zor seride

    2'nci Lig 'ta Teknik Direktör Cihat Arslan'ın takıma dönmesi sonrası 2 haftada topladığı 4 puanla umutlanan düşme hattındaki , 4 gün arayla üst üste 2 kritik deplasmana çıkacak. Cumartesi günü Niğde Belediyespor'la gurbette karşılaşacak Karşıyaka, ardından çarşamba günü Play-Off hattındaki Bugsaşspor deplasmanında terleyecek. Fikstürün en zorlu haftalarında olduklarını söyleyen Cihat Arslan, "15 günlük periyotta 3'ü deplasmanda 4 birbirinden önemli maça çıkacağız. Öncelikle Niğde ve Bugsaş sınavlarını en az 4 puanla geçebilirsek avantaj yakalarız" dedi.
    Geçen hafta kendileri Bandırmaspor'la berabere kalırken kümede kalma yarışındaki rakipler Nazilli Belediyespor ve Kahramanmaraşspor'un kazanmasının takımı demoralize etmediğini söyleyen Arslan, "Motivasyonumuz yerinde. Rakiplere bakmadan kendi oyunumuzu geliştirip maksimum galibiyet sayısına ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

    Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan yeşil-kırmızılı ekip son 3 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyerek 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Transfer yasaklısı Karşıyaka, takıma altyapıdan takviye yaparak kadrodaki alternatifleri çoğaltmayı hedefliyor.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka zor seride haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN