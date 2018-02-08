Fethiyespor'da Eriş iddialı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Fethiyespor'da Teknik Direktör Levent Eriş, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Zonguldak Kömürspor karşılaşması öncesi iddialı konuştu.
İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak asla pes etmeyeceklerini belirten Eriş, "Üst üste Hacettepe ve Gümüşhanespor'a deplasmanlarda yenildik. Bu iki takımın da gücü ortada. Birbirinden değerli, iddialı takımlarla oynadık. Ancak yenilgiler moralimizi bozmadı. Bizim hedeflerimiz küçülmedi" diye konuştu.
Zonguldak Kömürspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Bundan sonra bizim korkumuz yok. Devre arası kadromuzu yeniledik. Takım kurmak zaman isteyen bir olay. Biz burada ne yapmak istediğini bilen bir ekibiz. Havanda su dövdürmüyoruz, kimseye yalandan hayaller vermiyoruz. Bir ya da iki hafta sonra biz çok iyi bir takım haline geliriz. Bunun için de her türlü çalışmayı çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Takım olduktan sonra ortada sorun olabilecek şeyler kalmayacak" dedi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:35
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 5
Yorum
bu hakemler hiç tartışıldı mı? FB göztepe maçında 1-1 iken 6 dk uzatma veren BJKli Medelin eliyle düzelttiği topu görmeyen GSli oyuncunun ofsayttan attığı ilk golü sayan
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 5
Yorum
palabıyık in cüneyt aut sanmayın ali derbideki yönetiminden ceza aldı 3 maç gözden uzak tutuldu. meteyi beğenmeyen aykut ilkyarı faul sayıları FB 4 GB 11 faul idi
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın hakemini ? tahmin ediyordur herkes fener bu maça 11 kişi çıkmaz... ali abisini çağırır...
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