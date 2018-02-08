En istikrarlı Veli
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü sahasında oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren zirve adaylarından Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin bu sezon takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Sarı-lacivertli formayı 2013-14 sezonunda bu yana giyen 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan 20 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmayı başardı. Sadece 2 sarı kart gören Veli, 3 kez de ağları sarsarak hücuma da katkı koydu. Ligde toplam 1800 dakika görev yapan Veli'nin yanı sıra İzmir ekibinde Semih, Samet Günhan ve Samed Ali de 20 karşılaşmada oynadı. Orta saha Samet Günhan 1757, sağ bek Semih 1735 ve golcü Samed 1642 dakika görev aldı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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