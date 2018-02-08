"Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız"
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma yolunda cumartesi günü Kocaeli Birlikspor'la kritik bir maça çıkacak Bucaspor'da teknik direktör Aytekin Sümbül, futbolcularına uyarılarda bulundu.
Sıralamada 5 puanla 17'nci basamakta yer alan rakiplerine saygı duyarak oynayacaklarını belirten Sümbül, "Ligde kolay maç yok. Son haftalarda saha ve seyirci avantajımızı çok iyi kullandık. Oyun disiplininden kopmadan, sisteme bağlı bir şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz. Özellikle evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanacağız" dedi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:20
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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