Altay'da taraftara uyarı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak Altay'da yönetim seyircisiz oynama cezası sınırında yer aldıklarını hatırlatarak taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı.
Bu sezon İzmir'de oynanan Fethiyespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Kahramanmaraşspor maçlarındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 kez para cezası verilen İzmir ekibi, 5. defa aynı durum tekrarlanması halinde seyircisiz oynama cezası da alacak.
"Şampiyonluk yarışında en büyük gücümüz taraftarımız" mesajı veren yönetim, "Taraftarımızın sadece takımımıza destek vermesini istiyoruz" açıklaması yaptı.
Yönetim tribün desteğini artırmak için önceki hafta bilet fiyatlarını sezon sonuna kadar 20'den 5 TL'ye indirmişti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Muharrem Ozan ile Murat Uluç forma giyemeyecek. İzmir ekibinin ileri uçtaki gol umudu yine Hüsamettin olacak. Altay'da Atakan, Doğan, Fatih, Ferhat ve İbrahim Akın sarı kart sınırında yer alıyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:14
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
Altay'da taraftara uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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