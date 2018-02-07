Nazilli Belediyespor'un korkusu yok
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'u 3-0 yenerek kurtuluş meşalesini yakan Nazilli Belediyespor, zirve adayı Altay'ı da gözüne kestirdi.
İzmir'e galibiyet moraliyle gideceklerini söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında evinde Altay karşısında aldıkları 6-1'lik mağlubiyetin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten Yavuz, "Dersimize iyi çalıştık. Rakibe saygı duyuyoruz. Biz Altay'ı tanıyoruz, ancak onlar bizi bilmiyor. Yeni bir takım olmamız onlar için dezavantaj. Bizi izleme şansları olmadı. Tedbirlerimizi aldık ve kendi işimize odaklanacağız. Hedefimiz 3 puan. İstediğimiz sonucu alıp geleceğiz" dedi.
Nazilli Belediyespor'da hafif sakatlığı bulunan Serdar Eylik ile Ali Say takımdan ayrı çalışıyor.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
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Kriz büyüyor
Toplam 18
Yorum
hakklı yüzde yüz hakklı
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Önce Haydar sonra Beto
Toplam 5
Yorum
paşa maçın başında direkten dönen top bunun habercisiydi ama herşeye rağmen hakemin penaltıyı verip kırmızı kartı göstermesi gerekirdi çok yazık
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Eyvah! Gomis de gidiyor
Toplam 10
Yorum
Aslan YIL SONU ITIBARI ILE SATILIRSA SÜPER OLUR HATTA YANINA FEGHOULIYIDE EKLERSEK FATIH HOCANIN YENI BIR TRANSFER SANSI VERILMIS OLUR
Nazilli Belediyespor'un korkusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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