CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'un korkusu yok

    Nazilli Belediyespor'un korkusu yok

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'u 3-0 yenerek kurtuluş meşalesini yakan , zirve adayı Altay'ı da gözüne kestirdi.

    İzmir'e galibiyet moraliyle gideceklerini söyleyen teknik direktör , kazanmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında evinde Altay karşısında aldıkları 6-1'lik mağlubiyetin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten Yavuz, "Dersimize iyi çalıştık. Rakibe saygı duyuyoruz. Biz Altay'ı tanıyoruz, ancak onlar bizi bilmiyor. Yeni bir takım olmamız onlar için dezavantaj. Bizi izleme şansları olmadı. Tedbirlerimizi aldık ve kendi işimize odaklanacağız. Hedefimiz 3 puan. İstediğimiz sonucu alıp geleceğiz" dedi.

    'da hafif sakatlığı bulunan Serdar Eylik ile Ali Say takımdan ayrı çalışıyor.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nazilli Belediyespor'un korkusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN