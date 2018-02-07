Fethiyespor'da hedef galibiyet

Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fethiye'de sakatlıkları süren Umut Sözen ve Emrullah'ın yanı sıra cezalı duruma düşen Ramazan da görev yapamayacak. Maç öncesi Fethiyespor'un 16, Zonguldak'ın ise 25 puanı bulunuyor.



