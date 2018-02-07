Fethiyespor'da hedef galibiyet
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır galip gelemeyen, düşme hattındaki Karşıyaka'yla arasında 1 puanlık fark kalan Fethiyespor, bu hafta Zonguldak Kömürspor mücadelesini kırılma noktası olarak görüyor.
Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fethiye'de sakatlıkları süren Umut Sözen ve Emrullah'ın yanı sıra cezalı duruma düşen Ramazan da görev yapamayacak. Maç öncesi Fethiyespor'un 16, Zonguldak'ın ise 25 puanı bulunuyor.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:57
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Tolga ve Donk neden beraber oynamaz?
Toplam 2
Yorum
Donk-Tolga bal gibi oynar sadece Fatih Terim ortasaha forvet bağlantısını yapmak için önlerine pas yapan teknik bir ortasaha koymayı düşünmedi.
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İstatistik kralı Okay Yokuşlu
Toplam 2
Yorum
tokatlı çok iyitopçu, harika kesici, biraz da ileriye oynasa tam süper olacak
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Önce Haydar sonra Beto
Toplam 3
Yorum
tokatlı hayatının maçını oynayanlar hep bize denk geliyo ne hikmetse
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