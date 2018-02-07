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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da hedef galibiyet

    Fethiyespor'da hedef galibiyet

    2'nci Lig 'ta 6 maçtır galip gelemeyen, düşme hattındaki Karşıyaka'yla arasında 1 puanlık fark kalan , bu hafta Zonguldak Kömürspor mücadelesini kırılma noktası olarak görüyor.

    Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fethiye'de sakatlıkları süren Umut Sözen ve Emrullah'ın yanı sıra cezalı duruma düşen Ramazan da görev yapamayacak. Maç öncesi 'un 16, Zonguldak'ın ise 25 puanı bulunuyor.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:57
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